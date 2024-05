Inscrições para estagiários na Prefeitura de Dourados estão abertas

Estão abertas as inscrições para um processo seletivo através de prova online para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estágio remunerado na Prefeitura de Dourados. O processo ocorre por meio do Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola).

As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet, pelo site da CIEE. Demais dúvidas deverão ser levaadas até a Central de atendimento do CIEE pelo número 3003-2433 ou e-mail: [email protected].

Para conferir todas as regras e regulamentos, clique neste link aqui.

