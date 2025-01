Inscrições para cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor terminam na segunda-feira (27)

As inscrições para 25 cursos on-line da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) se encerram na segunda-feira (27/1). Todas as formações são gratuitas e certificadas pela Universidade de Brasília (UnB). A instituição, vinculada à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), também oferece opções exclusivas para gestores e integrantes de órgãos de monitoramento.

Os cursos abrangem temas como proteção e direitos do consumidor e têm o objetivo de ampliar o conhecimento da população e capacitar profissionais da área. As aulas começam em 4 de fevereiro e incluem acesso a material de apoio para os estudos. As inscrições podem ser feitas no site oficial da ENDC.

De acordo com a coordenadora da escola, Ana Cláudia Menezes, o foco é capacitar a população para tomar decisões mais conscientes sobre finanças pessoais e familiares. “Isso inclui aprender sobre orçamento, poupança, investimentos, crédito, dívidas e outros aspectos da gestão financeira”, destaca.

Os cursos trazem temas como o Código de Defesa do Consumidor, práticas abusivas, direito digital e resolução de conflitos. Entre as novidades para o primeiro semestre de 2025, estão quatro formações: educação financeira, os direitos e a defesa das mulheres nas relações de consumo, setor elétrico e relações de consumo, e enfrentamento ao racismo.

Os participantes que concluírem os cursos receberão certificados emitidos pela UnB, válidos para fins acadêmicos e profissionais.

Com informações da Agência Gov.