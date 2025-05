Inscrições para cadastro reserva de trabalhadores desempregados no Programa Primt estão abertas

Nesta quinta-feira (15), foi aberta as inscrições para mais de 360 vagas para Cadastro Reserva do PRIMT (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho)que serão oferecidas pela Fundação Social do Trabalho neste mês de Maio.

As inscrições que acontecerão em visitas do órgão a seis bairros de Campo Grande. O anúnico das inscrições aconteceu por meio da publicação do Edital Funsat de n. 03/2025-01 na última quinta no diário oficial do município de n. 7927 em edição extra.

O projeto ganhou o nome de “Print Itinerante – Inclusão que chega até você”, com a previsão de calendários regulares ao longo de 2025. A estreia será no Aero Rancho, dia 20, terça-feira, com atendimento na Rua Globo de Ouro, 860, das 7h30 às 10h. Serão entregues aos interessados até 60 senhas para análise de candidatos ao programa.

Depois disso, mais cinco agendas do “Primt Itinerante” estão marcadas, sempre com o mesmo horário e disponibilidade ao público:

21 de maio (quarta-feira)

CRAS VIDA NOVA – 60 senhas

Rua Jaci Maria de Azevedo Moro, 164, Jd. Vida Nova

22 de maio (quinta-feira)

CRAS Noroeste – 60 senhas

Rua Barbacena, s/nº, Jd. Noroeste

23 de maio (sexta-feira)

CRAS Vila Gaúcha – 60 senhas

Rua da Praia, 631, Coophavilla II

26 de maio (próxima segunda-feira)

CRAS Canguru – 60 senhas

Rua dos Topógrafos , 1175. Jd. Canguru

26 de maio (próxima segunda-feira)

CRAS Moema – 60 senhas

Rua Querubina Garcia Nogueira , s/nº, Residencial Recanto dos Rouxinóis.

Para concorrer a uma das vagas da seleção é preciso que o cidadão passe por uma triagem realizada por um corpo técnico integrado pelo Departamento de Assistência Social da Funsat e servidores da SAS (Secretaria Municipal Assistência Social). Equipe que analisará a aprovação do cadastro reserva, mediante os critérios da Lei Municipal nº 7074/23.

Condições para a aprovação

O recrutamento de beneficiários é voltado a selecionados que atuem em atividades como a conservação de logradouros públicos, serviços administrativos, além da preparação de áreas públicas para a realização de eventos.

Caso o candidato já tenha feito parte do quadro do Primt, é preciso que ele já tenha se desligado, há mais de seis meses. Se for uma inscrição inédita, basta o perfil atender requisitos específicos como o de estar desempregado de uma colocação formal, por um tempo superior a 180 dias.

O cadastro no programa também exige que o novo beneficiário tenha idade entre 18 e 67 anos, esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal) e possua uma renda familiar per capta não ultrapasse o valor de ½ (meio) salário mínimo vigente. É obrigatória ao candidato a apresentação de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e a Folha Resumo do NIS (Número de Identificação Social).

Outra questão importante aos interessados, é a regra de que apenas um membro por família pode estar ligado ao PRIMT. O programa também é submetido a um regime de cotas, sendo 5% do total para pessoas negras, 5% para PCD (Pessoas com Deficiência), 5% para mulheres que passaram por violência doméstica, 3% aos egressos do Sistema Penitenciário e outros 3% reservados ao pessoas portadores do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O subsídio destinado aos matriculados nesta política pública é de um salário mínimo, uma cesta básica e alimentação nos dias de trabalho. Além disso, o inscrito recebe o mínimo 40 horas/aula de capacitação profissional, em cursos ou palestras. Todo inscrito, obrigatoriamente já passou antes pela condição de Cadastro Reserva do programa. Mais informações na Central (67) 4042-0585, pelo Ramal 5933, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

