Inscrições para a Feira do Peixe de Três Lagoas estão abertas

Na última segunda-feira (31), começaram as inscrições para a 10ª Feira do Peixe em Três Lagoas. Os interessados em comercializar pescados no evento devem se inscrever na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Turismo (SEDECTT) até o dia 11 de abril.

O atendimento será das 7h às 11h e das 13h às 17h. É necessário levar documentos pessoais e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, o telefone para contato da pasta é (67) 98139-1766. A secretaria fica localizada na Rua João Carrato, nº 36, Centro.

Em sua décima edição, a feira será realizada no dia 17 de abril e tem como objetivo oferecer à comunidade um produto saudável, fresco e com preço justo, além de proporcionar aos pescadores um local adequado para a comercialização durante o período de grande fluxo na Semana Santa, que antecede a Páscoa. A Feira do Peixe foi instituída pela Lei nº 3.167, de 29 de junho de 2016.

Dúvidas podem sert tiradas pelo telefone: (67) 98139-1766

