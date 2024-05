Inscrições abertas para Concurso da Prefeitura de Juti; Salários chegam a 12,4 mil

O concurso da Prefeitura de Juti reabriu as inscrições do Concurso Público até o dia 31 de maio para preenchimento de 37 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Para se inscrever, os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Unique, com taxas de R$ 50,00 a R$ 150,00. No edital retificado foram acrescentas a função de Engenheiro Agrônomo e atualiza-se subitens do documento.

Vagas

As oportunidades são para os seguintes cargos: Agente de Apoio Administrativo; Eletricista; Auxiliar de Serviços Diversos; Cozinheiro; Motorista I; Motorista II; Operador de Máquinas Pesadas; Operador de Máquinas Leves; Pedreiro; Fiscal Tributário (1); Monitor de Ensino (5); Técnico Em Enfermagem (18); Técnico em Segurança do Trabalho (3); Agente Administrativo; Auxiliar de Saúde Bucal; Técnico em Radiologia; Contador (1); Professor de Educação Infantil (2); Professor de Ensino Fundamental – 1º, 2º e 3º Ano (2); Professor de Ensino Fundamental – 4º e 5º Ano (2); Professor de Educação Especial (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Artes (1); Analista de Recursos Humanos; Engenheiro Agrônomo; Assistente Social; Enfermeiro; Farmacêutico – Bioquímico; Biomédico; Nutricionista; Fisioterapeuta; Farmacêutico; Médico; Médico Veterinário; Psicólogo.

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos. Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.379,40 a R$ 12.477,56.

Classificação

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para os dias 6 e 7 de julho de 2024, além de prova de títulos para os cargos de nível superior e prova prática para alguns cargos de nível fundamental. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Vigência

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período.

