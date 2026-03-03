Inédito: famílias acompanham a incorporação da primeira turma feminina do Exército em MS

Incentivo parental e oportunidades de carreira estão entre os principais incentivos mencionados

Um marco histórico para o serviço militar em Mato Grosso do Sul. Entre expectativa, emoção e orgulho das famílias, 93 jovens em Campo Grande deram início, nesta segunda-feira (2), à rotina militar ao serem incorporadas à primeira turma do Serviço Militar Inicial Feminino do serviço militar inicial no Estado.

A cerimônia foi realizada pelo CMO (Comando Militar do Oeste) e marca a entrada oficial das jovens no Exército Brasileiro. Após o processo seletivo, elas deixam a condição de voluntárias e passam a integrar a rotina militar, iniciando o período de formação em regime de internato.

O evento ocorreu junto à tradicional incorporação masculina e contou com a presença de familiares, que acompanharam os ritos militares e o primeiro momento em que as novas soldados vestiram a farda camuflada.

Para as recém-incorporadas, o momento simboliza a realização de um sonho, mas também uma conquista pessoal e profissional. Entre as novas incorporadas está Ana Beatriz de Rohvedder Oliveira, de 18 anos. Segundo a mãe, Mirian Cristina Rohvedder, o interesse pela carreira militar surgiu dentro da própria família. De acordo com ela, a jovem se inspirou no irmão, que já serve ao Exército, e insistiu na inscrição assim que surgiu a oportunidade para mulheres.

“Ela sempre achou bonito o uniforme e dizia que queria viver isso também”, contou. A mãe relata que a jovem chegou a duvidar que conseguiria a vaga, mas acompanhou todas as etapas do processo seletivo. “Quando saiu o resultado, foi uma alegria enorme. Ela insistiu muito, era um sonho dela”, afirmou.

Mirian também destacou a emoção da família no dia da incorporação. “Ela queria muito que o irmão estivesse presente. Ficou emocionada quando conseguiu reunir todo mundo nesse dia”.

O irmão, cabo Rohvedder, disse que procurou orientar a jovem sobre a rotina militar. “Eu contei minhas experiências e disse que o Exército ajuda a amadurecer. Fiquei feliz por ela seguir esse caminho”, relatou.

Outra jovem incorporada foi Vitória Nogueira, também de 18 anos. Segundo ela, a decisão de ingressar no serviço militar foi motivada pelo incentivo familiar e pelas oportunidades que a carreira oferece. “Sempre tive vontade e, quando abriu a oportunidade, resolvi me alistar. É uma sensação de honra estar aqui”, afirmou.

A mãe da jovem, Leiliane Cardoso Nogueira dos Anjos, acompanhou a cerimônia emocionada. “O coração está acelerado, mas é uma felicidade muito grande ver a coragem dela”, disse.

O pai, Flávio Paulino dos Anjos, destacou o orgulho pela nova etapa. “Falei para ela aproveitar esse momento, porque é único. Estamos juntos para apoiar no que for preciso”, afirmou.

De acordo com a instrutora do grupamento de recrutas feminino, tenente Amanda, as jovens passam inicialmente por um período de adaptação à rotina militar.

“Elas terão uma fase de internato para vivenciar a transição da vida civil para a vida militar. Depois, seguem para instruções específicas e serão distribuídas entre as organizações militares, como colégio militar, hospital militar e unidades administrativas”, explicou.

Segundo a oficial, ainda neste ano as incorporadas já estarão aptas a exercer as funções de soldado. “Este momento é muito significativo para nós”, destacou.

A participação feminina nas Forças Armadas também foi destacada pelo general Zanon, que ressaltou a ampliação do espaço das mulheres na instituição.

“É uma grande honra contar cada vez mais com a capacidade da mulher em nossas fileiras. Direitos e deveres são exatamente os mesmos dos homens, e essa presença reforça ainda mais a nossa força”, afirmou.

Por Geane Beserra

