Incêndio atinge refinaria da Inpasa em Dourados; ninguém ficou ferido

Incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da Inpasa, em Dourados, no fim da tarde dessa quinta-feira (20). Segundo informações de sites locais, as chamas atingiram o setor de óleo da indústria, que fica nas margens da BR-163, na saída para Caarapó.

O incêndio teve início em um equipamento do setor. Apesar da grande proporção, a agilidade da brigada de incêndio que controlou o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros foi fundamental.

Por meio de nota, a Inpasa informou que não houve vítimas e ninguém ficou ferido, tendo apenas pequenos danos materiais no setor.

“Informamos que ocorreu um incêndio em um equipamento da unidade de Dourados. As chamas foram contidas pela brigada de incêndio da companhia, e os bombeiros foram acionados apenas para realizar uma vistoria. As causas do incidente estão sendo investigadas. Não houve vítimas, apenas pequenos danos materiais, e a fábrica continua operando em sua normalidade”.