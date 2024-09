Incêndio atinge margens da rodovia que liga saídas de Aquidauana e Sidrolândia

Um incêndio atinge as margens da BR-262, no km 357, em Campo Grande. As chamas estão na via que liga as saídas de Sidrolândia e Aquidauana.

Segundo informações, por volta das 15h deste sábado (14) as chamas e a fumaça tomam conta do local.

A fumaça de queimadas pintou o céu de Campo Grande de cinza nesta semana, mas a expectativa de chuva para o fim de semana pode melhorar este cenário. Alguns municípios do Estado já registraram chuva, como como Bonito, Ponta Porã, Corumbá e Eldorado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há possibilidade de chuva nas regiões extremo sul e sul do Estado para este sábado. Em Campo Grande, pode chover no domingo.