Inauguração da Primeira Sala TEA em uma UPA em Campo Grande

Campo Grande dará um passo importante na inclusão e no atendimento à saúde ao inaugurar, nesta terça-feira (22), a primeira sala TEA (Transtorno do Espectro Autista) em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A nova estrutura, localizada dentro da UPA Universitário, faz parte do projeto TEAcolher, que visa implantar salas especiais em unidades de urgência da capital.

A sala foi cuidadosamente planejada, com decoração e ambiente adaptados para proporcionar um atendimento humanizado e acolhedor aos pacientes com TEA. Além disso, os profissionais de saúde que atuarão no local receberam capacitação específica para oferecer um suporte adequado e inclusivo.

Essa iniciativa representa um compromisso da Prefeitura em promover a saúde e bem-estar da população, garantindo um atendimento mais eficiente e sensível às necessidades dos pacientes autistas.

Legislação

O projeto é fundamentado em legislações federais, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146), e suas emendas, que garantem o acesso prioritário de pessoas com deficiências a serviços públicos de emergência. As Leis n.º 14.624 e n.º 14.626 incluíram o cordão de girassol como símbolo para pessoas com deficiências ocultas, reforçando a importância do acolhimento nas unidades de saúde.

A agenda contará com a presença da secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, da coordenadora da Rede de Urgência Municipal de Campo Grande, Ana Cangussu, e de entidades que atendem pessoas com TEA.

