Imasul solta mais de 60 animais silvestres no Recanto Ecológico Rio da Prata

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) promoveu a reintegração à natureza de mais de 60 animais silvestres, resultado de meses de cuidado e dedicação no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres). A soltura ocorreu no Recanto Ecológico Rio da Prata, em Bonito, localizado a mais de 370 km de Campo Grande, em uma área preservada que oferece condições ideais para a readaptação dos animais ao ambiente natural.

Entre as espécies soltas, destacam-se sete lobinhos (cachorro-do-mato), dois bugios, quatro corujas-buraqueiras, nove gambás, um periquito, uma maritaca, dois catetos e um grupo significativo de aves, incluindo cerca de 23 periquitos e mais de 20 jandaias.

Aline Duarte, gestora do CRAS, ressaltou a importância da ação. “A soltura desses animais é o reflexo do nosso trabalho técnico dedicado e da parceria com instituições comprometidas com a preservação ambiental. Cada vez que devolvemos um animal à natureza, é um passo importante para a recuperação dos ecossistemas e para o fortalecimento da biodiversidade. Nosso objetivo é sempre proporcionar a esses animais uma nova chance de viver em liberdade”.

André Borges, diretor-presidente do Imasul, também destacou o significado dessa iniciativa.

“Essa ação reafirma o compromisso do Governo do Estado com a preservação da nossa fauna e com a sustentabilidade. É gratificante ver o resultado de um trabalho técnico minucioso que garante a recuperação e o retorno desses animais ao meio ambiente. Estamos investindo em políticas públicas que fortalecem a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas, com benefícios para toda a sociedade”.

Cuidado técnico e reabilitação

Os animais soltos haviam sido resgatados em diversas situações adversas, como atropelamentos, queimadas, tráfico ilegal e perda de habitat. Após o resgate, passaram por tratamento especializado no CRAS, onde receberam atendimento veterinário, alimentação adequada e, quando necessário, reabilitação comportamental para garantir sua sobrevivência em liberdade.

A veterinária Jordana Toqueto, responsável pelo acompanhamento clínico dos animais no CRAS, enfatizou o valor do cuidado contínuo.

“Cada animal que passa pelo CRAS traz uma história única de resiliência. Ver esses indivíduos recuperados e prontos para retornar ao seu habitat é emocionante e reforça a importância do nosso trabalho. Além do atendimento clínico, buscamos preparar os animais para que sejam autossuficientes na natureza, garantindo que tenham condições de sobreviver e se reproduzir no meio ambiente”

Recanto Ecológico Rio da Prata: um santuário para a fauna

O local escolhido para a soltura, o Recanto Ecológico Rio da Prata, é reconhecido por sua rica biodiversidade e pelas iniciativas de conservação ambiental. A área oferece segurança e abundância de recursos naturais para os animais, permitindo sua readaptação e reprodução em um ambiente saudável.

Hospital

O Hospital do CRAS, gerido pelo Imasul, é uma referência nacional no atendimento especializado à fauna silvestre. Com 1.153,33 m² de área construída, a unidade foi projetada para tratar e reabilitar animais vítimas de acidentes, tráfico e outras ameaças ambientais, consolidando-se como uma das estruturas mais modernas do Brasil dedicadas à conservação da biodiversidade.

O local conta com infraestrutura completa e funcional, incluindo áreas específicas para diferentes etapas do atendimento. Possui um quarto de repouso para plantonistas, farmácia, almoxarifado, salas de controle e raio-x, além de uma área cirúrgica avançada com salas de esterilização, antissepsia, preparação de pacientes e um setor de pós-operatório.

Cinco salas de triagem e espaços de quarentena foram projetados para atender diferentes espécies: três salas para aves, todas com solário; uma sala para répteis, também com solário; e uma sala para mamíferos com espaço ao ar livre. Há ainda áreas de isolamento rigorosamente controladas e uma sala para armazenamento de amostras, destinada a pesquisas e diagnósticos contínuos.

A unidade é equipada com tecnologia de ponta, incluindo mesa para anestesia, laringoscópio em LED, monitor multiparamétrico com capnografia, bombas de infusão, aspirador cirúrgico e incubadora para cuidados intensivos de filhotes. Também dispõe de calhas cirúrgicas, mesa cirúrgica de inox com dois motores, mesa buck para raio-x, aparelho de ultrassom, autoclave digital e sistema de radiografia veterinária, permitindo diagnósticos rápidos e precisos. Esses recursos garantem segurança, eficiência e um atendimento de excelência.

André Borges, diretor-presidente do Imasul, destaca que o hospital representa um avanço significativo na proteção à fauna silvestre.

“O hospital eleva o atendimento à fauna em Mato Grosso do Sul, oferecendo estrutura moderna, equipe capacitada e equipamentos de ponta. Preparado para tratar animais vítimas de queimadas, tráfico e outros impactos ambientais, o espaço atende à crescente demanda por resgates, garantindo tratamento de excelência e contribuindo para a preservação da biodiversidade e do patrimônio natural”.

Gestão ambiental comprometida

A ação reforça o compromisso do Imasul com a preservação da fauna sul-mato-grossense e o combate às ameaças que comprometem a sobrevivência das espécies. O órgão mantém programas contínuos de resgate, tratamento e reintrodução de animais, destacando-se como referência nacional no cuidado com a fauna silvestre.

Com a soltura, o Imasul celebra mais um marco em sua trajetória de conservação, mostrando que esforços conjuntos entre governo, sociedade e iniciativas privadas são fundamentais para preservar o equilíbrio dos ecossistemas.

