II Ação Interinstitucional para Integração dos Imigrantes será realizada em outubro

A II Ação Interinstitucional para Integração dos Imigrantes será realizada no dia 24 de outubro no Armazém Cultural Esplanada Ferroviária. O evento tem por objetivo realizar uma ação de empregabilidade, cadastro de aprendizagem e emissão de documentos.

O evento é uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, por meio da CPAI (Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão), Superintendência Regional do Trabalho, da Prefeitura de Campo Grande, do Governo de Mato Grosso do Sul e do Ministério do Trabalho e Emprego.

Serviço: II Ação Interinstitucional para Integração dos Imigrantes

Data: 24 de outubro de 2023

Horário: 08h às 17h

Local: Armazém Cultural Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3.143 – Centro

Com informações da assessoria