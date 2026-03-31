Idoso conserta área externa e cai em fossa de 18 metros no bairro São Francisco

Nesta segunda-feira (31), um idoso de 79 anos, que mão teve suas informações divulgadas, caiu dentro de uma fossa séptica com cerca de 18 metros de profundidade na própria casa. O caso aconteceu na Avenida Mascarenhas de Moraes, no Bairro São Francisco, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, agentes do Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do idoso, que precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Na ocasião, ele estava na área externa quando novou rachaduras no concreto e resolveu consertar alguns deles no local. Contudo, enquanto realizava a ação, não notou que uma parte da estrutura interna já estava com risco de ceder. Em determinado momento a fossa desmoronou, provocando a queda do idoso.

Ainda segundo as informações, o idoso tentou se segurar durante a queda, mas n obteve sucessor e resolveu em leves machucados a mão direita.