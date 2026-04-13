Hospital Universitário promove Semana dos Povos Indígenas com atividades culturais e palestras

Programação em Campo Grande reúne especialistas, artesanato e apresentações tradicionais ao longo de abril

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande, realiza ao longo de abril a Semana dos Povos Indígenas, com uma programação voltada à valorização das culturas e saberes tradicionais dos povos originários do Estado.

A abertura está marcada para o dia 17 de abril, às 9h, no auditório da superintendência do hospital, com a palestra “Hábitos alimentares dos povos originários do MS: relato de experiências”. A atividade será conduzida pela nutricionista Sheila Gomes e também terá transmissão online pela plataforma Teams.

A programação continua no dia 22 de abril, às 13h, no mesmo local, com a palestra “Práticas da medicina tradicional na saúde indígena”, ministrada pela enfermeira Zuleica Tiago, que atua na área de saúde indígena no Estado. Assim como a primeira atividade, o encontro também poderá ser acompanhado de forma online.

O encerramento ocorre no dia 24 de abril, a partir das 9h, na área de convivência do hospital, com atividades abertas ao público. Estão previstas a exposição de artesanato “Jhu Terena”, com peças produzidas por artesãos indígenas, e a apresentação do grupo de dança “Seno Siputrena”, da aldeia Marçal de Souza.

A iniciativa busca promover a integração entre saúde e cultura, além de ampliar o reconhecimento das práticas tradicionais no ambiente hospitalar. Segundo a organização, a proposta também reforça a importância do respeito à diversidade e da troca de conhecimentos entre diferentes formas de cuidado.

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