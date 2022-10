Homem de 59 anos, foi socorrido com suspeita de torção no tornozelo, após cair de uma altura de cerca de dois metros de altura, quando fazia poda de uma árvore e a estrutura cedeu, no bairro Moreninhas ll, na Capital.

Segundo o Corpo de bombeiros Militar, no momento da queda o homem estava em cima do telhada da casa, quando a estrutura não suportou o peso e caiu.

O caso aconteceu na rua, Tinguaçu, região sul da Capital e foi encaminhado a unidade de saúde.