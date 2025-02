Homem é preso por maus-tratos a animais em Campo Grande

Quatro cães foram encontrados em condições precárias e resgatados pelas autoridades

Na última segunda-feira (10), um homem de 50 anos foi preso no bairro Residencial Búzios, em Campo Grande, após uma denúncia sobre maus-tratos a animais. Quatro cachorros foram resgatados em sua residência, onde estavam vivendo em condições inadequadas.

A equipe de policiais, acompanhada por agentes da Superintendência de Proteção Animal, encontrou o local sujo e os animais em situação de abandono. O morador negou os maus-tratos, mas os agentes verificaram que os cães estavam presos com correntes curtas e sem acesso a alimentação.

Dois dos cachorros estavam na lateral da casa, cercados por entulho e fezes. Nos fundos do imóvel, outros dois animais foram encontrados em um abrigo improvisado, também com guias muito curtas e sem comida.

Após a avaliação de um veterinário, que confirmou os maus-tratos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia.

