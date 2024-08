Homem baleado em frente de casa mentiu que sofreu assalto em Campo Grande

Após meses de investigação, a Polícia Civil por meio da Derf (Delegacia Especializada na Repressão de Roubos e Furtos) concluiu que um homem, de 24 anos, vítima de diversos disparos de arma de fogo no dia 17 de dezembro de 2023 enquanto estava em frente de casa, mentiu que sofreu tentativa de assalto no momento do crime.

Conforme apurado, após ser atingido pelos tiros, o rapaz contou aos policiais, ainda no hospital, que foi abordado pelo criminoso que exigiu que ele entregasse o celular. Nesse momento, o suspeito efetuou os disparos.

Como o local estava mal iluminado, segundo a vítima, não soube descrever muito bem as características do suposto assaltante. Investigadores da Derf passaram a investigar o caso e identificaram o autor como sendo um homem de 24 anos, com diversas passagens policiais, entre elas um estupro de vulnerável.

O homem foi preso e, ao ser interrogado, negou que tentou roubar o celular da vítima e atirou contra o jovem por vingança. Aos agentes, ele disse que em 2021, foi esfaqueado diversas vezes no abdômen e a vítima estaria envolvida no crime.

Em posse das informações, os policiais confrontaram as alegações e o rapaz, alvo dos tiros, confessou que mentiu por saber que a pena por latrocínio é maior do a da tentativa de homicídio, podendo chegar a 18 anos.

O autor da tentativa de homicídio foi preso por tempo indeterminado e responderá por esse crime e por outro, uma vez que havia mandado de prisão em aberto.

