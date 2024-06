Hemosul abre seleção para médicos com salários a partir de R$ 5 mil

A SAD (Secretaria de Estado de Administração) publicou nesta terça-feira (18), o processo seletivo destinado à contratação de médicos para atuarem na Rede Hemosul da Capital e outros quatro municípios de Mato Grosso do Sul. As inscrições já estão abertas e seguem até 24 de junho.

Ao todo, são 16 vagas disponíveis que serão distribuídas entre Campo Grande (6), Dourados (4), Parnaíba (2), Ponta Porã (2) e Três Lagoas (2). A contratação desses profissionais é em caráter temporário e a carga horária é de 20 horas semanais, que deverão ser cumpridas em expediente normal ou em regime de escala.

Conforme consta no DOE (Diário OFicial do Estado), a remuneração é de R$ 3.118 com adicional de função de R$ 2.026 e mais R$ 478.70 de adicional de insalubridade.

Entre os requisitos básicos do processo seletivo está o diploma devidamente registrado na graduação de Medicina e registro profissional regular no CRM (Conselho Regional de Medicina).

A publicação na íntegra pode ser conferida na página 88 do diário.