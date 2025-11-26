Guarda Civil Metropolitana convoca agentes para curso especializado da Patrulha Maria da Penha

A SESDES (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) publicou nesta quarta-feira (26), o Edital de Convocação nº 011/2025, convocando 40 agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para participarem da 7ª edição do Curso para Atuação nas Patrulhas Maria da Penha, Nível Operador.

A capacitação é ofertada pela SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) e integra as ações de fortalecimento da rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Campo Grande.

Segundo a SESDES, a iniciativa tem como objetivo aprimorar a atuação dos guardas que já integram a Patrulha Maria da Penha e de profissionais lotados em outros setores estratégicos da segurança pública municipal.

O curso busca ampliar o conhecimento técnico, padronizar procedimentos e reforçar a articulação entre os atores envolvidos no enfrentamento à violência contra a mulher.

A pasta ainda destaca que a formação continuada é essencial para qualificar o atendimento e garantir respostas mais eficazes, considerando que a Patrulha Maria da Penha tem papel fundamental na prevenção de novas agressões e na proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade. Investir na capacitação dos agentes significa ampliar o cuidado e a segurança para quem mais precisa.

Detalhes da capacitação

Data: 24 a 28 de novembro de 2025

24 a 28 de novembro de 2025 Horário: das 8h às 18h20

das 8h às 18h20 Local: Auditório da Casa da Mulher Brasileira – Praça do Rádio Clube – Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Ima, Campo Grande (MS)

Os agentes convocados, listados no Anexo Único do edital, deverão participar integralmente das atividades formativas. A SESDES reforça que a presença é obrigatória, considerando o impacto direto do curso na rotina operacional das equipes que atuam na proteção de mulheres com medidas protetivas.

Uniformização obrigatória

Os servidores deverão comparecer ao curso devidamente uniformizado com calça, gandola, coturno e cobertura azul, conforme padrão da Guarda Civil Metropolitana.

Compromisso com a proteção das mulheres

A Patrulha Maria da Penha é uma das principais políticas públicas de Campo Grande no enfrentamento à violência doméstica, realizando visitas, fiscalizando medidas protetivas e oferecendo suporte direto às vítimas. Com a participação dos 40 agentes na capacitação, a SESDES reforça o compromisso em aprimorar o serviço e ampliar a rede de proteção na Capital.

Por Prefeitura de Campo Grande