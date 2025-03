Governo de Naviraí inicia a entrega de 8.027 kits escolares: “Compromisso com o Futuro”

A Prefeitura de Naviraí, através da Gerência Municipal de Educação e Cultura (GEMED) iniciou, na manhã de ontem, segunda-feira (24-03), a entrega de milhares de kits escolares para alunos regularmente matriculados e que frequentam as escolas da rede municipal de ensino. Os investimentos na aquisição dos kits somaram R$ 2.400.000,00.

O primeiro ato de entrega contou com a participação do prefeito Rodrigo Massuo Sacuno. A solenidade, na Escola Municipal “Professora Maria de Lourdes Aquino Sotana”, situada no bairro João de Barro, foi prestigiada pelo gerente municipal de Educação, Professor André Santana, pelo diretor Éverton Marcelino de Araújo, coordenadores pedagógicos, professores e alunos da escola “Maria Aquino”.

“Vamos entregar 8027 kits escolares, sendo 1259 kits para alunos da pré-escola, 3.742 jogos de material escolar para alunos do 1º ao 5º ano, mais 1.409 kits escolares para alunos do 6º ao 9º ano. Não esquecemos da turma do EJA que receberá outros 126 jogos de materiais”, informa o gerente de Educação, André Santana.

O prefeito Rodrigo Sacuno ao conversar com alunos durante a solenidade de entrega dos kits escolares pediu que todos cuidem bem dos materiais. “Tudo o que está sendo feito hoje pelo Município é com muito carinho. Na minha época de estudante como vocês, não existia a doação de materiais. Então, zelem, tenham cuidado e façam o melhor aproveitamento possível dos materiais”.

O chefe do Executivo acrescentou que este investimento é resultado do pagamentos dos impostos de todos, que está voltando em forma de benefícios. “Contudo, esta decisão de apoiar através da doação dos materiais é o incentivo que nós da Administração Municipal estamos garantindo para que possam desenvolver seus estudos com melhor qualidade”, afirmou Rodrigo.

A distribuição dos materiais escolares seguem contemplando alunos das demais unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Os kits foram definidos de acordo com o ano e ensino de cada série. Por isso, diferentes conjuntos foram montados para atender as necessidades específicas.

Os materiais escolares adquiridos pela Gestão “Compromisso com o Futuro” foram: agenda escolar, apontador com depósito, borracha com capa, caderno de 10 matérias, caderno espiral de 96 folhas, caderno de desenho, caneta esferográfica azul, caneta esferográfica preta, caneta esferográfica vermelha, cola branca, conjunto de caneta hidrográfica, esquadro 45°, esquadro 60°, gabarito geométrico, lápis preto.

“Temos a certeza de que só vamos construir uma sociedade mais preparada e justa através da Educação. Este investimento em materiais escolares promove a igualdade de oportunidades entre os alunos e, sobretudo, contribui para a aprendizagem, pois todos passam a ter acesso a materiais didáticos que vão ajudar a construir o conhecimento. Nos próximos dias também estaremos fazendo as entregas dos uniformes escolares. Este é o nosso Compromisso com o Futuro”, frisou o prefeito de Naviraí.

Com informações da Prefeitura de Naviraí.