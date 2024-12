Governo de MS inaugura pista de atletismo com homologação internacional em Chapadão do Sul

O Governo do Estado entregou à população de Chapadão do Sul, nesta sexta-feira (13), pista de atletismo de padrão internacional, homologada como nível 2 pela World Athletics (federação internacional da modalidade). A certificação coloca a estrutura entre as melhores do país, apta para receber competições continentais de grande porte e proporcionar condições de treino de excelência para atletas de alto rendimento.

A homologação, emitida no último dia 4 e válida até 2029, atesta que a infraestrutura cumpre rigorosos padrões internacionais, consolidando o município como um polo esportivo estratégico. Com investimento total de R$ 7,6 milhões, fruto da parceria entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal, a nova instalação coloca Chapadão do Sul no seleto grupo de apenas 17 cidades brasileiras que possuem pista com certificação de elite.

Na solenidade de inauguração, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou a importância da pista para o futuro do atletismo no estado. Ele ainda ressaltou a localização privilegiada da pista, no centro da cidade, como símbolo do compromisso com a valorização do esporte.

“É um legado que vai transformar a vida das pessoas. Vamos pegar meninos e meninas, trazer para essa pista e, quem sabe, no futuro, olhar para um pódio mais alto, seja no Brasil, na América do Sul, nos Jogos Pan-Americanos, nas Olimpíadas ou até em um campeonato mundial. A localização da pista é um símbolo disso, pois o esporte precisa ser tratado como a área nobre que ele merece”, afirmou Barbosinha.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, a obra reflete o esforço contínuo do Governo do Estado em proporcionar melhores condições para os atletas sul-mato-grossenses. “O Governo do Estado tem se empenhado em oferecer infraestrutura ideal para o desenvolvimento do esporte em Mato Grosso do Sul, e a inauguração dessa pista é mais uma demonstração desse compromisso. Chapadão do Sul, com essa infraestrutura de ponta, se destaca regionalmente e também coloca o nosso estado em um novo patamar no cenário nacional e internacional. Essa pista será um ponto de referência para o treinamento de atletas e uma fonte de inspiração para as futuras gerações”.

A solenidade de inauguração também contou com a presença de figuras de destaque, como o atleta paralímpico sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, bicampeão paralímpico na Tóquio-2020 e medalhista na Paralimpíada de Paris- 2024. O atleta compartilhou sua empolgação ao comparar a pista àquelas utilizadas em competições internacionais, como as que presenciou em Paris neste ano.

“Essa pista é um marco para o esporte de Mato Grosso do Sul. É aqui que nascerão os próximos campeões. Estou muito feliz em ver esse investimento chegando ao interior e mudando vidas. Assim que pisei na pista, percebi que ela não perde em nada para as pistas internacionais, inclusive de Paris. A qualidade da infraestrutura é impressionante”, relatou o multicampeão, nascido em Campo Grande.

Presidente da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), Wlamir Motta Campos também marcou presença e elogiou o empenho do Governo de Mato Grosso do Sul na melhoria da infraestrutura esportiva. Segundo ele, a homologação coloca Chapadão do Sul no mapa dos grandes centros do atletismo nacional, o que pode atrair novos eventos, contribuir para o crescimento da modalidade no Brasil, além do impacto social.

“Não estamos apenas inaugurando uma pista de atletismo, mas uma ‘fábrica de sonhos’. Essa pista é um legado de excelência que vai impactar a formação de novos atletas e transformar vidas. O esporte, mais do que um simples lazer, é uma poderosa ferramenta de transformação social que contribui com saúde, educação e segurança. Tenho certeza de que Chapadão do Sul será uma referência no esporte nacional e até internacional”, salientou o dirigente.

Comemorando a inauguração, o prefeito João Carlos Krug explicou que a pista de atletismo vai muito além de uma obra física. “Hoje, estamos criando um verdadeiro palco para o futuro, onde sonhos vão ser cultivados. Esta pista é o ponto de partida para muitos atletas que, no futuro, poderão conquistar pódios internacionais. Chapadão do Sul entra para a história como uma cidade que investe no esporte e na transformação social, e isso é um legado que ficará para as próximas gerações”.

Com Agência de Notícias MS

