Governo abre seleção para assistente educacional com salário de R$ 2 mil em MS

Foi publicado nesta segunda-feira (9), no Diário Oficial do Estado, o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de assistentes de atividades educacionais, com Ensino Médio completo, para atuarem nas Escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

No total são 415 vagas, com salário de R$ 2.048,12 para 40 horas semanais. As inscrições e o envio de documentos para avaliação curricular começaram hoje (9), e seguirá até 23 de setembro de 2024, às 17h, podendo ser feita pela internet.

Do total de vagas, 278 são de ampla concorrência; 83 para cotista negro; 12 para cotista indígena; e 20 para cotista pessoa com deficiência.

A publicação do resultado final e homologação do Processo Seletivo Simplificado será no dia 31 de outubro deste ano. Já o período de realização da apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas será no dia 6 de novembro.

A contratação dos candidatos selecionados será de acordo com as necessidades da SED. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de um ano, contado a partir da data da publicação do respectivo ato de homologação no Diário Oficial Eletrônico. O contrato pode ser prorrogado por igual período.