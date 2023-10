Funtrab inicia na próxima semana com 1.662 vagas de emprego

Na próxima segunda-feira (16), a Funtrab (Fundação do Trabalho, oferece 1.662 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades que são rotativas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

As vagas de emprego são para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo, ajudante de reflorestamento, analista contábil, analista de logística, analisa de marketing, analista de recursos humanos e analista econômico.

Também há vagas para pintor de automóveis, pedreiro, padeiro, operador de caixa e operador de trator, armador de estrutura de concreto, arquiteto urbanista, assistente de laboratório industrial, assistente de vendas, atendente balconista e professor de Educação Física.

A Funtrab está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

