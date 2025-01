Fundect divulga classificação final de propostas aprovadas do programa Tecnova 3 MS

Empresas sul-mato-grossenses receberão R$15,4 milhões em fomento para projetos de inovação

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), divulgou nesta quarta-feira (22) o resultado final do Programa Tecnova 3 MS, voltado à inovação.

Confira o resultado final do Tecnova 3 MS aqui.

Pelo edital foram selecionadas 30 empresas, que juntas receberão R$ 15,4 milhões em fomento do Governo do Estado e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para investir no desenvolvimento de projetos de inovação em produtos, bens, serviços e processos. Cada uma receberá até R$ 500 mil, na forma de subvenção econômica e suporte, inclusive para a aceleração e internacionalização.

“As empresas contempladas nesta edição do Tecnova vão receber os recursos necessários para acelerar e avançar em seus projetos de tecnologia e inovação, proporcionando benefícios para a sociedade e para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, reforça o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

O Tecnova é promovido pela Finep em todo o Brasil, em parceria com os estados, com o objetivo de criar condições favoráveis e apoiar inovações que envolvam significativo risco tecnológico, aumentando a competitividade das empresas. Em Mato Grosso do Sul, a Fundect é responsável pela sua execução.

“O resultado do Programa Tecnova 3 MS publicado hoje demonstra o grau de evolução e maturidade de nossas em Mato Grosso do Sul. As empresas propõem soluções altamente impactantes para tecnologia e inovação para o Brasil”, destaca o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.

A iniciativa é apoiada pela Startup Sesi/Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Fecomércio/Senac-MS e o Sebrae-MS.

Tecnova 3 MS

Nesta terceira edição, o Programa recebeu 112 propostas, um recorde para o programa em Mato Grosso do Sul.

Das 30 empresas selecionadas, 26 estão localizadas em Campo Grande, duas em Dourados, uma em Nova Andradina e uma em Mundo Novo. Das áreas prioritárias dos projetos, 13 são de Agronegócio, cinco de Tecnologias Sociais e Assistivas, sete de Cidades Inteligentes e Energias Renováveis, três de Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade e dois são da área de Saúde Animal e Saúde Humana.

Os projetos também são alinhados a objetivos estratégicos do Plano Plurianual do Governo Estadual (PPA-MS 2024-2027), entre eles gerar mais valor por meio da ciência, tecnologia e inovação; aproximar-se da condição de Estado “Carbono Neutro” e de referência em políticas ambientais, gestão de recursos hídricos e energia limpa; incentivar a agropecuária sustentável com aumento da rentabilidade e boa comercialização da agricultura familiar e pequena produção; promover a ampliação, atração, diversificação e interiorização da indústria, agropecuária, comércio e serviços e promover a competitividade e a sustentabilidade no território estadual.

Com informações da Agência de Notícias de MS.