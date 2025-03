Funcionário da Águas Guariroba é agredido durante serviço em Campo Grande

Concessionária repudia o ataque e oferece apoio jurídico e psicológico ao colaborador

Um funcionário da Águas Guariroba foi agredido fisicamente enquanto trabalhava no bairro Jardim São Bento, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (14). O agressor, um morador da região, atacou o profissional, levando a concessionária a acionar a polícia para registrar a ocorrência como lesão corporal.

Em nota oficial, a Águas Guariroba repudiou o ato de violência e destacou que está prestando suporte jurídico e psicológico ao colaborador. A empresa reforçou seu compromisso com a valorização de seus funcionários e condenou qualquer tipo de agressão, desrespeito ou discriminação.

Confira a nota na íntegra:

“A Águas Guariroba vem a público manifestar repúdio às agressões sofridas por um de seus profissionais no exercício de sua função, no bairro Jardim São Bento, em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (14/03).

O colaborador foi vítima de agressão física por parte de um morador, durante o trabalho que executava no bairro. A autoridade policial foi acionada e a ocorrência será registrada como lesão corporal. A concessionária está oferecendo suporte jurídico e psicológico ao colaborador.

A Águas Guariroba ressalta que busca de forma contínua a valorização de seus profissionais, que exercem suas funções de forma digna e têm um importante papel social. A concessionária é contra atos agressivos, desrespeitosos, de discriminação ou preconceito e preza pelo respeito.”

