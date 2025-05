Fumacê será aplicado na Vila Nasser para combater mosquito da dengue

Veículo passará nesta terça-feira (27) entre 16h e 22h nas ruas José Ribeiro de Sá Carvalho e Professor Henrique Cirilo Corrêa

A região da Vila Nasser, em Campo Grande, vai receber nesta terça-feira (27) a aplicação do fumacê, técnica usada no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A ação está prevista para ocorrer entre 16h e 22h no cruzamento das ruas José Ribeiro de Sá Carvalho e Professor Henrique Cirilo Corrêa.

O inseticida utilizado atinge mosquitos adultos, especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão das arboviroses. Para que a aplicação tenha melhor resultado, é recomendado que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance o interior das casas.

A aplicação, no entanto, pode ser adiada ou suspensa em caso de chuva, vento forte ou neblina, já que essas condições climáticas dificultam a dispersão do veneno.

