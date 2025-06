Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta terça‑feira

Pulverização ocorre das 16h às 22h e pode ser suspensa se chover

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV pesado), conhecido como Fumacê, será aplicado hoje (10) em cinco regiões da Capital para reduzir a presença do Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. Equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais circularão com veículos entre 16h e 22h pelos bairros Alves Pereira, Universitário, Parati, Guanandi e Jockey Club.

No cronograma divulgado, os roteiros incluem os seguintes pontos: Rua Francisco Aguiar Pimenta com Rua Carriça (Alves Pereira); Rua Dolores Duran com Rua Agostinho Bacha (Universitário); Rua da Doçura com Rua do Piano (Parati); Rua Vítor Pace com Rua Antônio Siufi (Guanandi); e Rua das Amapolas com Rua Bom Sucesso (Jockey Club).

Para que o inseticida atinja os mosquitos adultos dentro dos imóveis, moradores são orientados a manter portas e janelas abertas durante a passagem do Fumacê. A aplicação poderá ser adiada ou cancelada caso haja chuva, vento forte ou neblina, condições que diminuem a eficácia do produto.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram