Fumacê passa por seis bairros de Campo Grande nesta quarta-feira para tentar reduzir infestação do Aedes aegypti

Borrifação ocorre no fim da tarde e início da noite; ação depende das condições do tempo para ser realizada

Equipes de combate ao mosquito Aedes aegypti devem circular por seis bairros de Campo Grande nesta quarta-feira (9), entre 16h e 22h, com aplicação de inseticida por meio do chamado fumacê. A ação atinge os mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.

A borrifação está prevista para ocorrer nas regiões do Aero Rancho, Jardim Centenário, Jardim Tijuca, Jardim Los Angeles, Santo Amaro e Vila Nasser. Os veículos com equipamento de ultrabaixo volume (UBV) percorrem ruas específicas em cada bairro. No Aero Rancho, o ponto de referência é a Rua Globo de Ouro, na esquina com a Rua Joelma. No Jardim Centenário, a ação será na Rua Pitimbú, com Tambala. No Tijuca, a aplicação deve ocorrer nas imediações da Paraguaçu com Rio da Prata. Já no Jardim Los Angeles, o itinerário inclui a Rua Jandi com Elpídio Gomes. No Santo Amaro, a rota será pela Bacabá com Aldagro, e na Vila Nasser, a circulação deve ocorrer nas ruas Santa Elvira e Xangai.

Moradores das regiões incluídas na rota devem deixar portas e janelas abertas no período da aplicação para facilitar a penetração do produto nos imóveis. Segundo as orientações técnicas, a medida aumenta a chance de o inseticida atingir os locais onde o mosquito costuma se abrigar.

A programação pode ser alterada ou suspensa se houver vento forte, chuva ou neblina, condições que prejudicam a eficácia do veneno.

