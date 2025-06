Fumacê passa por cinco bairros de Campo Grande nesta quinta-feira para combater mosquito da dengue

Ação contra Aedes aegypti ocorre entre 16h e 22h nos bairros Santo Amaro, Santo Antõnio, Jardim Panamá, São Conrado e Caiobá

Nesta quinta-feira (27), cinco bairros de Campo Grande devem receber o serviço de borrifação conhecido como Fumacê, com aplicação do inseticida que visa reduzir a população do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O trabalho será realizado das 16h às 22h pelas equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV).

A passagem do veículo de fumacê está prevista para os seguintes locais: Santo Amaro (Rua Constantinopla com Rua Ponta Porã), Santo Antônio (Rua Itatiaia com Rua Cafelândia), Jardim Panamá (Rua Ginete com Rua Laerte), São Conrado (Rua Planaltina com Rua Ouro Preto) e Caiobá (Rua Ilha de Marajó com Rua Midas).

Para que o veneno atinja os focos com maior eficácia, os moradores devem manter portas e janelas abertas durante a aplicação. A ação pode ser adiada ou suspensa em caso de chuva, vento forte ou neblina, já que essas condições climáticas prejudicam a dispersão do inseticida.

