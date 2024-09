Frente fria não derruba temperatura e calor continua em todo MS nesta quarta

Apesar da chegada de uma frente fria sob Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (4), as temperaturas devem permanecer altas em todas as regiões do Estado, com pouca chance de chuva em algumas cidades.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), haverá uma leve queda nas temperaturas, mas as máximas permanecem acima dos 35°C em grande parte do Estado.

Em Aquidauana, o calor continua e a máxima prevista é de 40 °C. Porto Murtinho, Corumbá, Coxim e Dourados poderão atingir os 39°C nas horas mais quentes do dia.

Em Campo Grande os termômetros chegam aos 37 °C. Há pequena chance de chuva na região sul de MS, como nas cidades de Ponta Porã e Iguatemi.

