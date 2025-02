Folga à vista! Prefeitura decreta ponto facultativo no Carnaval

A Prefeitura de Campo Grande decretou ponto facultativo no Carnaval 2025. A decisão foi publicação na edição do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta segunda-feira (10), os servidores municipais terão quatro dias e meio de folga.

Será ponto facultativo: segunda-feira (3) e terça-feira (4). Já na quarta-feira de Cinzas (5), a folga é de meio período, até às 13h, ou seja, durante a tarde haverá expediente nas repartições públicas.

Conforme o decreto assinado pela prefeita Adriane Lopes (PP), o ponto facultativo não vale para as unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população, como plantões de saúde e segurança.

MS – Os servidores estaduais também terão feriado prolongado para curtir a folia. De acordo com decreto que define o calendário do ano, o Governo do Estado também decretou ponto facultativo entre os dias 3 e 5 de março. Na quarta-feira de Cinzas os servidores terão uma hora a mais de folga, com a volta do expediente às 14h.