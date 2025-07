Fogo em galeria causa buraco na BR-163 e interdição parcial em Campo Grande

A MSVia concessionária que administra a BR-163, informou que um incidente comprometeu o tráfego na na rodovia, em Campo Grande, nas primeiras horas desta quarta-feira (30). Por volta das 4h14, equipes da concessionária identificaram o rompimento do pavimento no km 474, sentido norte da rodovia, devido a um incêndio em uma galeria de drenagem sob a pista.

Segundo a concessionária, o fogo teria sido provocado por um andarilho que dormia dentro da galeria e acabou danificando a estrutura, o que causou a abertura de um buraco no asfalto.

Por questões de segurança, o tráfego foi desviado provisoriamente para a via marginal, que dá acesso à Avenida Guaicurus. Equipes da concessionária estão no local, orientando os motoristas e avaliando a extensão dos danos para definir as medidas corretivas que deverão ser adotadas.

A MSVia não descarta a possibilidade de interdição total da pista, dependendo da evolução do problema e das intervenções necessárias para recuperação do pavimento.

Motoristas são orientados a evitar o trecho nas próximas horas e, sempre que possível, utilizar rotas alternativas até a normalização do tráfego.

Mais informações sobre a situação da rodovia podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 0800 648 0163, canal de atendimento ao cliente da MSVia.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram