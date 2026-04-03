Fiscalização em terrenos baldios será tema de audiência pública na Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, na próxima segunda-feira (6), às 9 horas, uma audiência pública para discutir o tema “Terrenos baldios: fiscalização, saúde e função social”. O encontro tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a importância da manutenção dessas áreas, muitas delas atualmente marcadas pelo acúmulo de lixo e vegetação alta.

A iniciativa é do vereador Beto Avelar, que destaca a necessidade de envolver a população no debate. Segundo ele, a existência de terrenos particulares sem a devida limpeza tem se tornado um problema recorrente na Capital. “A proposta é trazer essa discussão para a sociedade, indo além da aplicação de penalidades e priorizando a conscientização, já que se trata também de uma questão de saúde pública”, afirmou.

De acordo com o parlamentar, moradores vizinhos a esses espaços relatam a presença constante de lixo e de animais peçonhentos, o que reforça a urgência de medidas mais efetivas. Para o debate, foram convidados representantes da prefeitura e de secretarias como Infraestrutura, Saúde e Desenvolvimento Urbano, além de moradores de diferentes regiões da cidade.

Entre os pontos que devem ser discutidos está o aprimoramento da legislação vigente, com foco em tornar as ações de fiscalização e manutenção mais eficazes. A situação das calçadas também deve integrar a pauta.

A audiência será realizada a partir das 9 horas, com participação aberta ao público, e poderá ser acompanhada presencialmente ou por meio de transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3, e pelo YouTube da Casa de Leis.

Por Michelly Perez

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