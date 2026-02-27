Fim de semana terá calor de até 38°C, baixa umidade e risco de tempestades em MS

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por calor intenso, baixa umidade relativa do ar e possibilidade de tempestades isoladas, principalmente a partir de domingo. A previsão é do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Sexta-feira de sol e temperaturas elevadas

A sexta-feira começa com tempo mais firme na maior parte do Estado, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece predomínio de sol, variação de nebulosidade e elevação das temperaturas.

As máximas podem atingir entre 36°C e 38°C, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20°C, com máxima de 32°C. Dourados deve registrar 19°C a 35°C. Já Três Lagoas e Paranaíba ficam entre 22°C e 33°C.

No Pantanal, Corumbá varia entre 24°C e 37°C. Em Aquidauana, a máxima chega aos 35°C, enquanto Porto Murtinho deve marcar entre 21°C e 36°C.

A umidade relativa do ar pode cair para índices entre 20% e 40%, patamar considerado de atenção, sobretudo nas horas mais quentes do dia. Apesar do tempo estável, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas e tempestades pontuais com raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro, norte e nordeste. Os ventos sopram entre os quadrantes sul e oeste, com velocidades entre 30 e 50 km/h.

Sábado mantém calor e tempo firme

O sábado segue com padrão semelhante, com sol predominante e poucas nuvens devido à permanência da alta pressão atmosférica. Em Campo Grande, os termômetros variam entre 23°C e 32°C.

Corumbá pode atingir 37°C, enquanto Aquidauana chega aos 35°C e Porto Murtinho aos 37°C. No sul, Dourados registra entre 22°C e 35°C, e Ponta Porã e Iguatemi ficam na faixa dos 22°C a 36°C. No leste, Três Lagoas pode alcançar 34°C.

A tendência ainda é de baixa umidade e calor predominante. Se ocorrer, a chuva será de forma bastante isolada.

Domingo com mudança no tempo

O cenário começa a mudar no domingo, com aumento da nebulosidade e maior probabilidade de chuvas entre a tarde e a noite, inclusive com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, sobretudo nas regiões centro-sul do Estado.

A mudança está associada à passagem de cavados combinada com áreas de baixa pressão. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 32°C. Dourados varia entre 21°C e 36°C, enquanto Iguatemi pode registrar de 21°C a 37°C.

No Pantanal, Corumbá deve marcar entre 26°C e 35°C, com possibilidade de chuva. Aquidauana pode alcançar 36°C, e Porto Murtinho varia entre 25°C e 35°C.

No norte, Coxim registra entre 22°C e 34°C. No leste, Três Lagoas fica entre 21°C e 34°C, enquanto Paranaíba marca de 19°C a 33°C.

Os ventos mudam de direção e passam a atuar entre os quadrantes leste e norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas pontualmente superiores a 60 km/h.

