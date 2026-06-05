Festa da Padroeira de MS terá missas, procissões e programação social por 10 dias

Celebração da padroeira de Mato Grosso do Sul acontece entre os dias 19 e 28 de junho, com programação religiosa, praça de alimentação e atrações musicais no Santuário Estadual

O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, realiza entre os dias 19 e 28 de junho a IX Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cuja celebração litúrgica ocorre em 27 de junho.

Durante dez dias, fiéis de diversas regiões do Estado participarão de uma extensa programação religiosa, com missas, novenas, procissões, momentos de oração e peregrinações de diferentes pastorais, movimentos e categorias profissionais.

Com o tema “Maria, Mãe do povo fiel sul-mato-grossense, sustentai-nos no anúncio da redenção!” e o lema “Há 160 anos anunciando, através do Ícone, Jesus Cristo nosso Perpétuo Socorro”, a festa busca fortalecer a devoção mariana e reunir a comunidade em momentos de fé e confraternização.

A abertura ocorre no dia 19 de junho, com oração das vésperas e missa solene presidida pelo padre André Márcio Nogueira de Souza, secretário executivo do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB.

Ao longo da programação estão previstas peregrinações de ciclistas, motociclistas, crianças, educadores, profissionais da saúde, ministros extraordinários da comunhão eucarística, catequistas, mães que oram pelos filhos, integrantes das Forças Armadas e das forças de segurança pública, entre outros grupos.

Um dos momentos mais aguardados será o Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebrado em 27 de junho, quando haverá missas, procissão e celebração presidida pelo padre Edilei Rosa Silva, superior provincial da Província Redentorista de Curitiba.

Já o encerramento da festa acontece no dia 28 de junho com uma programação especial que inclui carreata, missas e a tradicional Coroação do Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, marcando o fim das festividades.

Além da programação religiosa, a comunidade poderá participar diariamente da festa social, que contará com praça de alimentação e atrações musicais, das 18h às 22h30, proporcionando momentos de convivência e lazer para as famílias.

A celebração será realizada no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado em Campo Grande, e deve reunir milhares de fiéis durante os dez dias de festividades.

Confira a programação

IX Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

19 a 28 de junho de 2026

Intenção Geral: “Maria, Mãe do povo fiel sul-mato-grossense, sustentai-nos no anúncio da redenção!”

Lema: “Há 160 anos anunciando, através do Ícone, Jesus Cristo nosso Perpétuo Socorro.”

Festa Social: Todos os dias com praça de alimentação e atrações musicais, das 18h às 22h30.

19 de junho (sexta-feira) – Abertura da Festa

>> 18h15 – Oração das Vésperas

>> 19h – Missa de Abertura da Festa

Peregrinação da Pastoral da Acolhida

Celebrante: Pe. André Márcio Nogueira de Souza

>> 20h30 – Transmissão de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo FIFA 2026 20 de junho (sábado)

>> 18h15 – Oração das I Vésperas

19h – Missa

Celebrante: Dom João Batista de Oliveira, S.V.D. – Bispo da Diocese de Corumbá

Peregrinação do Apostolado da Oração, Cerco de Jericó, Legião de Maria e Mil Ave-Marias

>> 21 de junho (domingo)

>> 6h15 – Oração das Laudes

>> 7h – Missa

Peregrinação dos ciclistas

>> 8h – Procissão Ciclística

>> 10h – Missa

Peregrinação das crianças

>> 16h – Missa

Peregrinação dos motociclistas

>> 17h – Procissão Motociclística

>> 17h15 – Hora Santa Vocacional

18h – Missan – Celebrante: Pe. Adalberto Alves de Jesus, S.D.B.

Peregrinação da Pastoral da Juventude Perpétuo Socorro, Segue-Me e Serviço de Animação Vocacional

>> 19h15 – Oração das II Vésperas

>> 20h – Missa

Peregrinação dos educadores e profissionais da saúde

>> 22 de junho (segunda-feira)

>> 18h15 – Oração das Vésperas

19h – Missa – Celebrante: Pe. Celso Vieira da Cruz, C.Ss.R. – Reitor do Santuário Diocesano do Imaculado Coração de Maria (Nova Andradina)

Peregrinação do Encontro de Casais com Cristo, Encontro para Noivos e Legitimação Matrimonial> 23 de junho (terça-feira)

– 9h – Missa

Peregrinação da Escola Nazaré

– 18h15 – Oração das I Vésperas

19h – Missa – Celebrante: Dom Otair Nicoletti / Bispo da Diocese de Coxim

Peregrinação dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, Pastoral da Liturgia e da Música

>> 24 de junho (quarta-feira)

>> 5h15 – Oração das Laudes

>> 6h – Missa

>> 12h – Missa

>> 21h – Missa

6h às 23h – Novena

18h – Transmissão de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo FIFA 2026

25 de junho (quinta-feira)

>> 9h – Missa com bênção do Santíssimo Sacramento

Peregrinação do Colégio Marista Alexander Fleming

>> 15h – Missa com bênção do Santíssimo Sacramento

>> 18h15 – Vésperas

>> 19h – Missa com bênção do Santíssimo Sacramento

Celebrante: Dom Henrique Aparecido de Lima, C.Ss.R. / Bispo da Diocese de Dourados

Peregrinação das Mães que Oram pelos Filhos, Pastoral do Batismo e do Dízimo

>> 26 de junho (sexta-feira)

>> 18h15 – Oração das I Vésperas

>> 19h – Missa – Celebrante: Dom Pedro Cesário Palma, O.F.M. Cap. / Bispo da Diocese de Jardim

Peregrinação da Conferência Vicentina, Missionários Leigos Redentoristas, Associações Leigas e Novas Comunidades

>> 27 de junho (sábado)

Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

>> 9h – Missa

Peregrinação da Pastoral da Catequese

>> 15h – Missa

Peregrinação do Coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

>> 17h15 – Oração das II Vésperas

>> 18h – Procissão e Missa

Celebrante: Pe. Edilei Rosa Silva, C.Ss.R. / Superior Provincial da Província Redentorista de Curitiba

>> 28 de junho (domingo) – Encerramento

>> 6h15 – Oração das Laudes

>> 7h – Missa

Peregrinação dos motoristas e do Corpo de Bombeiros Militar

> 8h – Carreata

>> 10h – Missa

Peregrinação dos Servidores do Altar

>> 16h – Missa

Peregrinação das Forças Armadas e de Segurança Pública

>> 18h – Missa e Coroação do Ícone

Encerramento da Festa

– Peregrinação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

– Celebrante: Pe. Reginaldo Nascimento Padilha, C.Ss.R.

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