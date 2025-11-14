Feriado da Proclamação da República terá serviços quase normais em Campo Grande

No feriado da Proclamação da República, celebrado neste sábado (15), Campo Grande terá uma rotina de funcionamento semelhante à de um dia comum, com a maior parte dos serviços essenciais e do comércio em atividade. A data marca o fim da monarquia e o início do regime republicano no Brasil, em 1889. Confira o que abre e fecha na Capital.

O Camelódromo é um dos poucos locais que não funcionam neste sábado: o espaço ficará fechado durante todo o dia. Já o Hemosul Coordenador, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, atenderá em horário especial, das 7h às 12h. As delegacias de área e especializadas não abrem no feriado; porém, as unidades plantonistas — como as Depacs, a 4ª Delegacia de Polícia e a Deam — permanecem em operação 24 horas.

Entre os serviços públicos federais, os Correios não terão atendimento no sábado, retomando o funcionamento normal nos demais dias. O Bioparque Pantanal estará aberto ao público em horário especial, das 8h30 às 14h30, com último horário de entrada às 13h30. As lotéricas também não funcionam no feriado, e não haverá sorteio.

Os três principais shoppings da Capital — Campo Grande, Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza — terão expediente unificado das 10h às 22h. Já o Pátio Central Shopping segue com horário diferenciado, das 9h às 16h. No setor público, a maior parte das repartições municipais, estaduais e federais permanece fechada, mantendo em funcionamento apenas os serviços essenciais, especialmente os ligados à saúde.

As agências bancárias também não abrem neste sábado. Compensações, incluindo TEDs, não serão processadas. O Pix, por outro lado, segue funcionando normalmente, 24 horas por dia. O atendimento presencial retorna na segunda-feira (17). No comércio, as lojas estão autorizadas a abrir das 9h às 18h, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho. Supermercados permanecem com funcionamento normal durante todo o feriado.

Na área da saúde, a Sesau reforça que as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os CRSs (Centros Regionais de Saúde) seguem com atendimento habitual, 24 horas por dia. Para quem pretende fazer compras no Mercadão Municipal, o funcionamento será das 6h30 às 12h.

