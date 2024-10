Feriadão de 4 dias: Prefeitura de Campo Grande antecipa ‘Dia do Servidor’

A prefeitura de Campo Grande publicou na edição desta sexta-feira (4), do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), o Decreto n.º 16.050, que antecipa a data do ‘Dia do Servidor’, celebrado em 28 de outubro. Este ano a nova data será o dia 10, que cairá na próxima quinta-feira.

A data prevista no calendário do município cairia em uma segunda-feira, no entanto, devido a mudança, os servidores terão quatro dias de folga consecutivos: quinta (10), sexta (11), sábado (12) e domingo (13).

No decreto, a prefeita da Capital, Adriane Lopes, argumenta que “a data comemorativa ao Dia do Servidor constitui um meio de prestar homenagem e reconhecimento ao esforço e dedicação a todos os partícipes da construção da história de Campo Grande”.

Vale ressaltar que a data não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população, como determinadas unidades de saúde e algumas equipes de segurança pública.

