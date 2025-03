Feirão da Empregabilidade acontece no Shopping Bosque dos Ipês nos dias 12 e 13 deste mês; saiba mais

Nos próximos dias 12 e 13 (quarta e quinta-feira), a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) realizará o Feirão da Empregabilidade no Shopping Bosque dos Ipês, para os moradores da região norte de Campo Grande que buscam recolocação no mercado de trabalho. O evento acontecerá das 10h às 17h, no piso 1, próximo à academia Positivamente.

O Feirão visa promover a conexão entre empresas em busca de profissionais e trabalhadores à procura de oportunidades. Com dezoito empregadores participantes, o evento oferecerá 200 vagas em diversas áreas, como hospital, consultoria de RH, limpeza, mercado, máquinas e ferramentas, call center, distribuidora de bebidas, fast-food, estágios, lojas de brinquedos, games, franchising e condomínio do shopping.

Além da oferta de vagas, a Funtrab também realizará o cadastro do empregador e orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital.

Documentos necessários: Para participar, os interessados devem levar a Carteira de Trabalho (física ou digital), RG e CPF.

A Funtrab tem se dedicado à intermediação de mão de obra e à qualificação profissional, com o objetivo de contribuir para a redução da desocupação e o fortalecimento da economia local. Programas voltados para a capacitação e reintegração de trabalhadores ao mercado formal têm sido intensificados.

Além disso, a Funtrab realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h, na Rede Fácil do Shopping Bosque dos Ipês, no 1º piso, próximo à Praça Central. A unidade atende moradores de bairros como Nova Bahia, Novos Estados, Nova Lima, Jardim Colúmbia, Vida Nova, Tarsila do Amaral, Oscar Salazar, José Tavares do Couto, Residencial Silvestre, Estrela Dalva e Jardim Montevidéu.

Outros serviços oferecidos na unidade incluem Agenfa, Águas Guariroba, Detran, Energisa, Procon e Sejusp (Instituto de Identificação).