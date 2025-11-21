Feira oferece 20 gatos resgatados em busca de adoção neste sábado na Capital

Ação da ONG Amicats reúne filhotes e adultos já vermifugados e testados para FIV/Felv

Uma feira de adoção realizada pela ONG Amicats pretende encontrar novos lares para 20 gatos resgatados do abandono e de maus-tratos em Campo Grande. A atividade acontece neste sábado (21), das 9h às 15h, na Cobasi da Avenida Afonso Pena, 3.665.

Serão disponibilizados felinos filhotes e adultos. De acordo com a organização, os gatos maiores já passaram pelos testes de FIV/Felv — vírus da imunodeficiência e da leucemia felina — e estão vermifugados.

Para levar um dos animais para casa, o interessado deve apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência no local do evento.

