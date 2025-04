Feira em Campo Grande busca novos lares para cães e gatos neste domingo (13)

Evento também promove ação educativa sobre maus-tratos, com participação da mascote Chipa

Cerca de 60 filhotes, entre cães e gatos, estarão à espera de um novo lar neste domingo (13), durante mais uma edição da feira de adoção organizada pela Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea). O encontro acontece na Praça da Bolívia, das 9h às 12h, e tem como proposta incentivar a adoção responsável e ampliar a consciência sobre o cuidado com os animais.

Todos os pets que participam da feira foram avaliados por veterinários, estão vermifugados e vacinados — no caso dos cães, com a vacina polivalente. Além disso, quem adotar terá a castração do animal garantida, o que contribui para a saúde dos bichinhos e o controle populacional.

Esta edição também marca a realização de uma ação educativa especial em alusão ao Abril Laranja, mês dedicado ao combate aos maus-tratos contra os animais. A mascote da superintendência, a gatinha Chipa, estará presente interagindo com o público de forma lúdica e repassando orientações importantes sobre proteção e bem-estar animal.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar um documento com foto e comprovante de residência. A superintendência reforça o compromisso que esse gesto representa: “A adoção é um ato de amor e responsabilidade”, afirma. “Cada animal adotado abre espaço para que outros resgatados também possam ser acolhidos.”

