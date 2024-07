Feira de Vinhos começa nesta quinta-feira no Comper Itanhangá

Dos dias 25 a 27 de julho está aberta a Feira de Vinhos do Comper, com decustação de rótulos e acompanhamentos especiais. Uma experiência completa para os apreciadores da bebida mais desejada do inverno.

O evento terá a participação do renomado sommelier Charles Carvalho. Os amantes de vinho podem adquirir os ingressos na hora, pelo valor de R$ 99,90. O encontro será no estacionamento do Comper Itanhangá, localizado na Rua Joaquim Murtinho, 1679, no Bairro que leva o mesmo nome do mercado.

A celebração especial na maior adega de Mato Grosso do Sul será das 18h às 21h, você não pode ficar de fora.