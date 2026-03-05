Quer adotar? Feira de Adoção de Cães e Gatos promove novos lares em Campo Grande

A cidade de Campo Grande recebe neste fim de semana uma Feira de Adoção de Cães e Gatos que promete conectar animais resgatados a famílias dispostas a oferecer carinho, cuidado e um novo lar. A ação é idealizada e organizada pela protetora independente Jaqueline Cabanhas, responsável pelo Abrigo Lar Doce Lar Angel de Patas, em parceria com a Clínica Bem Estar Animal, fortalecendo o trabalho em prol da causa animal e da adoção responsável.

Uma história de dedicação e luta

Protetora independente há 16 anos, Jaqueline é formada em Educação Física e atua como funcionária pública estadual há 35 anos, permanecendo em atividade. Ao longo desse período, transformou sua rotina em uma missão de vida: o resgate e cuidado de animais abandonados.

Atualmente, ela cuida sozinha de mais de 130 cães resgatados, todos vítimas de abandono e maus-tratos.

Para oferecer mais segurança e dignidade aos animais, decidiu construir um abrigo próprio. A obra está em andamento desde 2022.

✔️ Alguns materiais foram doados por apoiadores da causa.

✔️ A mão de obra dos pedreiros é paga com arrecadações de rifas.

✔️ Os demais materiais são custeados com seu próprio salário, além das despesas de manutenção do abrigo.

Atualmente, o espaço sobrevive exclusivamente de doações.

Amor que transforma vidas

Estarão disponíveis para adoção cerca de 20 cães e 10 gatos, entre adultos e filhotes, de diferentes portes e perfis.

Todos os animais adultos disponíveis para adoção estão castrados. Os filhotes têm castração garantida sem custo quando atingirem a idade adequada para o procedimento. Todos passaram por avaliação clínica e estão com a carteira de vacinação atualizada, além de vermifugados.

Processo responsável

No momento da adoção, o responsável receberá orientações básicas sobre os cuidados com o pet e deverá assinar o termo de adoção, formalizando o compromisso com o bem-estar do animal.

A organização reforça que a adoção é um compromisso de longo prazo. Caso o animal não se adapte ao novo lar ou o adotante, por qualquer motivo, não possa mantê-lo consigo, ele deverá ser devolvido à protetora Jaqueline Cabanhas, garantindo que continue sob cuidados responsáveis e seguros.

Local do evento

A feira será realizada no estacionamento da Clínica Bem Estar Animal, localizada na Rua Spipe Calarge, 2301, em Campo Grande.

A entrada é gratuita. Além das adoções, também serão aceitas doações de ração, medicamentos veterinários e produtos de limpeza.

📲 Entre em contato e veja como pode ajudar:

Instagram: @jaquelinecabanhas

Telefone/WhatsApp: (67) 99104-4940

A iniciativa é uma oportunidade de transformar duas vidas: a do animal que ganha um lar e a da família que ganha um novo amigo — além de fortalecer uma causa que depende da solidariedade da comunidade.