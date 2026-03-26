FAC lança Campanha do Agasalho para 2026 na Capital

O FAC (Fundo de Amparo à Comunidade), lançou na manhã desta quinta-feira (26), a Campanha do Agasalho para o ano de 2026 com o tema “Mãos que doam amor, nunca ficam vazias”.

A prefeita Adriane Lopes complementa que são mais de 120 entidades ligadas ao município e que facilitam o acesso às políticas públicas para a população mais necessitada. “Teremos pontos de coleta em todas as secretarias e em diversos pontos da cidade, vamos fazer com que essa campanha seja um recorde de arrecadação”.

Segundo a Diretora-Presidente do fundo, Adir Diniz, a intenção é que sejam doadas mais de 50 mil peças, que serão distribuídas para as instituições que solicitarem, através de ofício, e para a população atendida pela Sas (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania).

“Temos que atender a casa, mas, além disso, faremos uma triagem dos ofícios que recebermos da população para atender àqueles que não foram contemplados por nenhuma outra instituição”, comenta.

Esta é a quarta edição da campanha, que já arrecadou mais de 85 mil peças, entre cobertores e casacos, sendo 35 mil somente no ano passado.