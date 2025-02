Expectativa indica que feriado de Carnaval deve movimentar 120 mil passageiros nos aeroportos da Infraero

Os 11 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 120 mil passageiros no período de 28 de fevereiro a 5 de março, feriado prolongado de Carnaval. Estão programados 1.041 voos, entre pousos e decolagens. A projeção foi elaborada com base nas programações informadas pelas empresas aéreas. A expectativa é que sexta-feira (28/2) e Quarta-Feira de Cinzas (5/2) sejam os dias de maior movimento.

No Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, são estimados 104,6 mil passageiros em 865 voos programados, um crescimento de 38% em relação a 2024. Já para o Aeroporto de Jericoacoara, o segundo mais movimentado, são estimados 5.180 passageiros em 34 voos programados.

O Aeroporto de Passo Fundo, em terceiro lugar entre os mais movimentados, deve receber 4.141 passageiros em 28 voos. Já no Aeroporto Regional do Vale do Aço, são aguardados 2.480 passageiros com 42 voos programados.

Viagem tranquila

A Infraero trabalha para que passageiros, empresas aéreas, trabalhadores e frequentadores dos aeroportos tenham tranquilidade e segurança. Além disso, é recomendado que os passageiros cheguem aos aeroportos da Rede Infraero, que operam voos domésticos, com antecedência mínima de 1h30.

Também foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária para manter os níveis de conforto e a segurança dos usuários dos aeroportos. O atendimento e as orientações aos viajantes contam com os “amarelinhos” da Infraero. Funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” estarão prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais.

Guia do Passageiro

Informações e orientações sobre viagens, direitos e responsabilidades dos passageiros e das companhias aéreas podem ser conferidas no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A página traz informações sobre oferta e compra de passagem, documentos para embarque, orientações em caso de atraso, cancelamento e preterição, acessibilidade, entre outras.

Infraero – Prestadora de Serviços

Com mais de 50 anos de experiência, a Infraero administra 34 aeroportos no País e atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária.

A Companhia tem presença nacional e expertise consolidada para oferecer serviços de ponta a ponta da infraestrutura aeroportuária, ou seja, desde o projeto, passando pela obra de engenharia, manutenção, gestão e a própria operação, além de oferecer treinamento técnico e desenvolvimento de soluções digitais.

Com informações da Agência Gov.

