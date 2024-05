Evento “Empreenda hoje” acontece nesta terça-feira em Costa Rica

Nesta terça-feira(07) acontece mais uma edição do “Empreenda Hoje”, dessa vez na cidade de Costa Rica. O objetivo da ação é ajudar quem deseja ingressar no mercado de trabalho aos pequenos negócios locais que necessitam de mão de obra qualificada, além de levar conhecimento para empreendedores que querem melhorar a empresa e pessoas que sonham em abrir o próprio comércio.

Com capacitações gratuitas, a ação será das 17h30 às 22h, na Escola Municipal Joaquim Faustino Rosa, localizada na Rua Tercio Teixeira Machado, nº 1161, Centro.

Programação

A abertura do Empreenda Hoje está prevista para às 17h30 com a presença de autoridades e lideranças locais. Na sequência, às 18h, será realizada a Sessão de Empregos, voltada para integrar os pequenos negócios locais que estão em busca de novos colaboradores com pessoas que buscam uma vaga no mercado de trabalho.

Na data, o evento traz quatro palestras gratuitas aos participantes que abordam as seguintes temáticas: “Gestão do tempo, inteligência emocional e comunicação”; “Soft skills estratégicas: A diferença no mercado de trabalho”; WhatsApp descomplicado”; e “Construindo sua marca: estratégias eficazes no Instagram”. Durante o Empreenda Hoje, também serão realizados atendimentos para os interessados com orientações levadas pelo Sebrae, Funtrab e instituições parceiras.

Promovido pelo Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura Municipal, o evento é uma iniciativa do programa Cidade Empreendedora, e conta também com o apoio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), por intermédio do programa MS Qualifica, executado em conjunto com o Sistema S, que leva cursos de capacitação profissional às pessoas que desejam empreender ou buscam recolocação no mercado de trabalho, fornecendo profissionais qualificados para atender às necessidades das empresas locais.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800 ou pelo portal cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.

