Estudantes de Naviraí disputam competição sobre a história do município em terceira edição do Game do Bairro

Projeto promoveu pesquisa, entrevistas e valorização da memória local entre alunos do Ensino Fundamental e Médio

Foi encerrada na manhã desta terça-feira (7), no Anfiteatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Naviraí, a terceira edição do Game do Bairro — uma competição voltada para estudantes da rede pública que testaram seus conhecimentos sobre a história do município. O projeto contou, neste ano, com a participação de mais de 27 alunos divididos entre as categorias do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Durante o evento de encerramento, foram entregues certificados e prêmios aos estudantes classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar em cada categoria. O ato contou com a presença de representantes da administração municipal e da educação estadual, entre eles o prefeito Rodrigo Sacuno, a vice-prefeita Telma Minari, a coordenadora de Políticas Públicas para a Mulher Naiza Capuci Sacuno, e os gerentes André Santana (Educação), Deyler Avelar Pereira (Cultura) e Márcio Albino (Habitação), além de uma representante da 8ª Coordenadoria Regional de Educação.

O prefeito destacou a importância do projeto como ferramenta para valorizar a identidade local entre os jovens. “Muitas vezes os alunos estudam a história de outros municípios, mas este projeto incentiva nossos alunos a conhecerem a realidade local e a história de seu município”, afirmou Rodrigo Sacuno.

Idealizado a partir de uma proposta da Fundação Cultural de Naviraí, o Game do Bairro é coordenado pela professora Rosicléia Pulquério Garcia, da Gerência Municipal de Educação (GEMED). Segundo ela, o projeto busca estimular o protagonismo dos estudantes por meio da pesquisa histórica, incluindo entrevistas com moradores antigos, leitura de livros e consulta a fontes online.

“O objetivo do projeto oferecido com sugestão da Fundação Cultural de Naviraí é que os estudantes de hoje sejam nossos futuros contadores da história de nossa cidade, além de estimular o protagonismo, e a pesquisa tanto através dos livros, Internet e entrevistando fundadores de Naviraí, dentre eles, filhos das primeiras famílias que aqui se instalaram”, explicou Rosicléia. Ela destacou ainda a ampliação do projeto em 2025, com a participação de escolas estaduais e municipais e o apoio institucional da Prefeitura.

A banca avaliadora do concurso foi formada por pessoas ligadas à história local. De acordo com a organização, a expectativa é aprimorar o formato e ampliar a participação para a próxima edição, prevista para 2026.

