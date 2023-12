Estragos da chuva faz Prefeitura de Aquidauana decretar situação de emergência

A Prefeitura de Aquidauana decretou situação de emergência neste sábado (30), devido à chuva intensa que caiu na noite de quinta-feira (29). A chuva intensa variou de 155 a 180 milímetros, durante cerca de duas horas atingiu Aquidauana, trazendo estragos e inundação nas ruas da área central e alguns bairros da cidade.

A cidade está com inúmeros trechos em obras de asfalto e drenagem feitas pela prefeitura, onde bocas de lobo ainda não estavam abertas. Além disso, também há várias ruas com a Sanesul abrindo buracos para a rede de esgoto e, com isso, vários bueiros foram entupidos com as escavações.

De acordo com a prefeitura local, as equipes técnicas das Secretarias Municipais de Assistência Social e Serviços Urbanos e Rurais atenderam famílias que pediram socorro via Plantão Social. Além disso, as equipes de plantão com caminhões, maquinários e homens começaram a limpar as ruas, bueiros e, também, removendo árvores caídas.

Em reunião com sua equipe e diante de todos os estragos com a chuva e alagamentos, o prefeito Odilon Ribeiro assinou o decreto de “Situação de Emergência” no município de Aquidauana.

Com o decreto municipal nº 195, a prefeitura pode proceder a compra de materiais e itens para atendimento emergencial. Um levantamento com o quantitativo de atendimentos e relatório dos estragos está sendo elaborado pelas equipes, para ser enviado à Defesa Civil Estadual.

Além disso, a Prefeitura de Aquidauana também está organizando um Plano de Contingência e os meios jurídicos para auxiliar com indenização as famílias que forem atendidas exclusivamente pelo Plantão Social nos períodos de chuvas intensas e inundações.

O prefeito Odilon Ribeiro informou que a Prefeitura de Aquidauana já tem um planejamento e está execução o projeto de engenharia especializada em drenagem pesada para ampliar as tubulações, inclusive, nas áreas de inundação, onde as drenagens existentes já não estão dando mais conta do volume de água.

