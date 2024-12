Estado entrega obra estratégica no aeroporto de Naviraí, ampliando conectividade na região

O Governo de Mato Grosso do Sul deu mais um passo importante para o fortalecimento da infraestrutura regional com a entrega da restauração da pista de pouso e decolagem, taxiway e pátio de aeronaves do Aeródromo de Naviraí. A obra, com 99% de execução concluída, representa um investimento total de R$ 6,7 milhões e faz parte do Plano Aeroviário Estadual, que destina cerca de R$ 250 milhões até 2026 para modernização e ampliação de aeroportos em todo o Estado.

Com dimensões de 1.500 metros de comprimento por 23 metros de largura, a pista está preparada para receber aeronaves de médio porte, fortalecendo a conectividade de Naviraí com outros polos econômicos e impulsionando o desenvolvimento local.

Representando o Governo de Mato Grosso do Sul, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou o impacto dessa entrega para a região.

“Essa obra reforça o compromisso com o futuro de Naviraí e de todo o sul do Estado. Uma pista moderna como essa não apenas facilita a logística, mas também atrai investimentos, gera empregos e fortalece a economia local. É mais uma prova de que o governo municipalista está presente em cada canto do Mato Grosso do Sul, garantindo que as pessoas tenham acesso a serviços e oportunidades melhores”, disse.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, reforçou a importância da entrega e destacou a qualidade técnica do projeto:

“Parabéns à prefeita e à população de Naviraí. Estamos entregando uma pista com 1.500 metros de extensão, pronta para receber aeronaves de médio porte. Isso demonstra nosso compromisso em atender às demandas do município e fortalecer o setor de logística e transporte. Fazer bem feito para fazer dar certo, sempre!”

O investimento no aeródromo de Naviraí é parte de um esforço estadual mais amplo, que inclui obras em outros municípios estratégicos, como Dourados, Paranaíba e Camapuã, além de projetos no Pantanal voltados ao combate de incêndios. A realização de projetos como este envolve um trabalho conjunto entre governo estadual, parlamentares e a gestão municipal.

“Isso é resultado de uma parceria sólida e de um esforço conjunto. É assim que trabalhamos: alinhando as demandas locais com as políticas estaduais para garantir que os recursos sejam aplicados onde mais fazem diferença”, afirma.

Conexão entre Mato Grosso do Sul, Brasil e o mundo

A obra de Naviraí integra o Plano Aeroviário Estadual, que tem como meta transformar a infraestrutura aérea de Mato Grosso do Sul em referência nacional. Entre os projetos contemplados estão a construção do novo receptivo do Aeroporto Regional de Dourados, a restauração de pistas em outros aeródromos estratégicos e a implantação de novos aeroportos, como em Água Clara e Inocência.

Com foco na modernização e ampliação da malha aeroportuária, o governo busca atrair investimentos, fortalecer o turismo e promover o crescimento sustentável em todas as regiões do Estado.

Reforçando a importância da entrega restauração da pista de pouso e decolagem, taxiway e pátio de aeronaves do Aeródromo de Naviraí para o município, Rhaiza Matos, afirmou que o dia é histórico para cidade.

“A entrega desta obra reforça o compromisso do Governo do Estado em apoiar nosso município com investimentos que realmente transformam a vida das pessoas. Essa pista de pouso é um marco na infraestrutura da nossa cidade e uma porta aberta para novas oportunidades econômicas, turísticas e logísticas”.

Por Agência de Notícias MS