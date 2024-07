Estado abre 61 mil vagas para emissão novo RG Digital para o mês de julho

Julho começa com 61.500 mil vagas para a emissão do novo RG Digital em todo o Estado . A Sejusp (Secretaria de Justiça de Segurança Pública) publicou as vagas nesta segunda-feira (01), e vale para os 79 municípios.

Ainda nesta segunda-feira (01), a prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humano, realizou a entrega da Carteira de Identidade Nacional que foram realizadas durante mutirão entre os dias 23 e 24 de maio, onde ocorreu atendimento exclusivo para pessoas com deficiência.

O objetivo é possibilitar maior garantia de direitos para emissão do novo RG, através do projeto “Direitos Humanos em Ação – Documentação”, coordenado pelo Núcleo Psicossocial e Jurídico/Direitos Violados, em parceria com o Instituto de Identificação Gonçalo Pereira.

Os interessados em emitir o novo RG podem realizar o procedimento através do site e fazer o preenchimento das informações pessoais. A emissão da 1º via é gratuita e os atendimentos presenciais são realizados no posto direcionado pelo próprio site.

O novo documento também não terá distinção entre o nome social e nome do registro civil, com a adição do campo nome social. Já o prazo de validade da CIN varia conforme faixa etária, sendo de 0 a 12 anos – validade é de 5 anos; de 12 a 60 – a validade é de 10 anos; a partir de 60 anos – a validade é indeterminada.

Desde a implementação do novo RG, já foram expedidas 88.235 carteiras de identidade em Mato Grosso do Sul. O documento está sendo emitido em todos os 79 municípios do estado. No mês de julho, somente na capital haverá uma ampliação de 40% nos atendimentos, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao novo documento.

Agendamento e procedimento

O processo para obter a nova Carteira de Identidade Nacional permanece simples e acessível. Os cidadãos podem realizar o agendamento online através do link: http://servicos.sejusp.ms.gov.br. É necessário ter em mãos os seguintes documentos obrigatórios: CPF, certidão de casamento ou certidão de nascimento. Documentos opcionais, como certidão de naturalização, NIS, PIS, PASEP, tipagem sanguínea e título de eleitor, também podem ser apresentados.

Por Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram