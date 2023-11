Estações das ruas Bahia, Bandeirantes e Brilhante serão relicitadas, diz prefeita

Na manhã de hoje (22), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, informou que as estações de desembarque da Rua Bahia, Avenida Bandeirantes e Rua Brilhante serão relicitados e repassados para o secretário de Infraestrutura Marcelo Miglioli.

“Vamos relicitar e dar andamento ao projeto. Estou repassando esse compromisso para o secretário de obras e também para a Agetran. Nós já sentamos e fizemos reuniões para termos um plano moderno de mobilidade urbana para a Campo Grande”, relatou.

Emendandona reposta, a prefeita relatou sobre projetos para melhorias nas vias públicas da Capital. “Estamos avançando em várias áreas da cidade para melhorar o fluxo no trânsito. Fizemos estudos em todas as regiões para entender e repassar para a Agetran o que pode ser feito para elas se tornarem ainda mais rápidas”, detalhou.

Reforma nas estações de embarque

Em fevereiro deste ano, a prefeitura divulgou em edital sobre a reforma de 11 pontos de desembarque. Neles seriam instalados dois bancos de concreto, com quatro metros de cada, sinalização e também uma cobertura metálica.

De acordo com informações do Portal da Transparência, os valores seriam de R$ 1.078.532,94 para realizar as obras nas estações das ruas Guia Lopes, Brilhante, Bahia e Avenida Bandeirantes.

Conforme informações da Secretaria Municipal De Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), as etapas das ruas Brilhante e Guia Lopes, já tinham sido realizadas. Já as demais estações de embarque estão sendo relicitadas e os valores devem cair ainda mais, mas isto tudo, só seria divulgado quando as propostas estiverem abertas.

Ainda segundo a Sisep, o prazo de vigência seria de 90 dias acrescidos ao prazo total de execução, após a contratação.

