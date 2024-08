Esquecidos há 30 anos, terminais recebem melhorias para conforto de usuários do transporte coletivo

Terminais de transporte coletivo inaugurados há três décadas e que nunca passaram por reformas estão, finalmente, recebendo as melhorias que a população tanto aguardava. Os terminais Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia, Guaicurus e Bandeirantes estão sendo completamente revitalizados, proporcionando uma estrutura moderna e mais confortável para os cerca de 139 mil usuários que transitam diariamente por esses espaços.

Essa iniciativa é um reflexo do compromisso da prefeita Adriane Lopes (PP) em atender a uma demanda histórica dos campo-grandenses. As obras, que avançam em ritmo acelerado, mostram a determinação da gestão em modernizar o transporte público, tornando-o mais eficiente e sustentável. “Estamos trabalhando para que Campo Grande tenha um sistema de transporte à altura de seu crescimento e das necessidades de sua população. A reforma dos terminais é apenas o início de um amplo projeto de modernização que estamos implementando,” enfatizou a prefeita Adriane.

Em apenas dois anos de gestão, Adriane já conseguiu enfrentar desafios que outras administrações evitaram. O Terminal Júlio de Castilho está em fase de conclusão, enquanto o General Osório já alcançou 70% de suas obras. E não paramos por aí: os terminais Aero Rancho, Moreninhas e o Ponto de Integração Hércules Maymone estão com projetos em fase de atualização para viabilizar a licitação das obras, e a licitação do Terminal Morenão será publicada em breve, com recursos do PAC Mobilidade.

Além dessas melhorias a prefeita Adriane está implementando wi-fi gratuito nos terminais e nas principais vias da cidade, garantindo conectividade para todos. Um estudo abrangente de mobilidade urbana, iniciado em parceria com o Governo do Estado, está em andamento para embasar novos projetos, com o objetivo de preparar Campo Grande para ser uma cidade mais moderna e sustentável.